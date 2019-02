Lancia uovo contro Salvini ma colpisce donna. Il Capitano: "Sei un cretino"

I compagni non perdono il vizio di lanciare uova. Questa volta non contro atlete di colore, salvo poi gridare al razzismo, ma contro Salvini. E' successo ieri, durante il comizio del Capitano ad Atri (Teramo), quando un contestatore ha lanciato un uovo in direzione del ministro colpendo una donna.





"Chi è quell'imbecille che lancia uova, sbagliando pure la mira? Io faccio il ministro dell'Interno, i barconi arrivano ma se ne vanno anche, lì c'è tanto spazio", ha detto Salvini interrompendo per qualche minuto il comizio e facendo poi salire la donna sul palco. "Qualcuno con un minimo di dignità venga a chiederle scusa", ha aggiunto il ministro. "Mi scuso a nome del cretino di turno".