Rissa in strada a Milano. E finisce a coltellate

"Una rissa con coltelli che degenera in un vero e proprio linciaggio in strada, tra la gente terrorizzata sui marciapiedi, che riprende la scena con il telefonino.Un nordafricano accoltellato davanti a tutti. Succede a Tijuana? A Cartagena? In una favela di Rio o San Paolo? No a Milano tra viale Stelvio e via Farini, in piena domenica pomeriggio. Ecco come le politiche lassiste e scellerate della giunta Sala-Majorino stanno riducendo la città...". Così l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda commenta la mattanza di domenica scorsa a Milano, in una zona tutt'altro che periferica.