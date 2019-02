Fontana: "Il processo su Salvini non ha senso"

"Credo che sia un processo che da un punto di vista soprattutto giuridico sia una cosa che non sta in piedi, quindi mi auguro che il buonsenso conduca nella direzione giusta". Cosi' il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, risponde a una domanda sulle firme raccolte nel weekend dalla Lega per sostenere il ministro dell'Interno Matteo Salvini che rischia il processo sul caso della nave Diciotti. Anche il governatore ha firmato a Varese.