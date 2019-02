Calderoli: "Con Salvini l'80% in meno di sbarchi"

"Negli scorsi cinque anni la sinistra al Governo che faceva entrare oltre 600mila immigrati continuava a ripetere che fermare l'immigrazione clandestina che arrivava con i barconi, con annessi morti annegati nel Mediterraneo, era impossibile e che dovevamo per forza prenderci tutti gli immigrati", afferma il Vice presidente del Senato.



"E invece lo scorso anno ne sono arrivati appena 23mila, circa l'80% in meno del 2017, grazie allo straordinario lavoro del ministro Matteo Salvini, che ha cambiato la politica, lanciando un messaggio chiaro all'altra parte del Mediterraneo: non partite, perche' qui non potete entrare. E in questo primo mese del 2019 gli sbarchi sono sostanzialmente azzerati, passando da 4566 del gennaio 2018 ai 202 di questo gennaio. Meno clandestini, meno vittime, miliardi risparmiati e stiamo aiutando i veri profughi: bastava volerlo". Dichiara il Senatore, Roberto Calderoli.