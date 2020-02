Guadalupe Ortiz, il primo chimico donna ad essere beatificato dalla Chiesa

La “professoressa di Dio”, ovvero Maria Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia (1916-1975), è un’insegnante spagnola di chimica e numeraria dell’Opus Dei, primo chimico donna ad essere beatificato dalla Chiesa Cattolica, il 18 maggio del 2019, nella Vistalegre Arena di Madrid. Partendo dalla sua esperienza personale, professionale e religiosa, è nata nell’ambito del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università “La Sapienza” di Roma, l’idea di portare una riflessione scientifica sul rapporto tra scienza e fede nell’ambito del mondo contemporaneo.

L’incontro avrà luogo nell’Aula A - Raffaele Giuliano del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, a piazzale Aldo Moro 5 (Roma), con inizio alle ore 10.

Dopo l’introduzione del prof. Bruno Botta (Università "La Sapienza"), dal titolo “Perché una giornata su Scienza e Fede?”, interverranno Silvestre Buscemi (Università degli Studi di Palermo), “Scienza e Fede. La verifica di una teoria”, Giovanni Battista Appendino (Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"), “I composti naturali e l'esuberanza della vita”, Daniele Passarella (Università degli Studi di Milano), “Nature as Source and Inspiration in Chemical Synthesis: Cancer and Neurodegeneration as Targets” e, infine, Marcella Trombetta (Università Campus Bio-Medico di Roma), sul tema specifico: “Ci può essere dialogo tra scienza e fede? Il caso della beata Guadalupe”.

La prof.ssa Trombetta, Ordinario di Fondamenti Chimici delle Tecnologie e titolare della Cattedra di Chimica della Facoltà d’Ingegneria dell’Università Campus Bio-Medico, è stata nel 2017-2018 una delle 14 donne sui 30 consiglieri non di diritto del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), organismo consultivo del Ministero della Salute. Direttore dei Laboratori di Chimica per l'Ingegneria e di Ingegneria Tissutale del CIR-Centro Integrato di Ricerca del Campus Bio-Medico, appartenenti al PRABB-Polo di Ricerca Avanzato in Biomedicina e Bioingegneria operante nel Parco Tecnologico della Regione Lazio, mostra con la sua professionalità di studiosa appartenente al settore dell’Ingegneria e non a quello specifico della medicina, come il pianeta della sanità non possa più esimersi oggi dal considerare indispensabili le tecnologie, in particolare quelle biomediche, per la prevenzione, la terapia e la salute umana.