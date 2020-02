Sequestrò un pullman pieno di ragazzi. Ora se la prende con Salvini

“Ma chi vuole prendere in giro? Sy oggi cambia versione, forse sperando di impietosire i magistrati, e viene a raccontarci che con il bus che aveva dirottato a San Donato intendeva raggiungere il Tribunale di Milano. Novello paladino dell’immigrazione, per raccontare il dramma degli africani in Italia. Una storia troppo bella, in verità. Che cozza con il sequestro di un’intera classe di ragazzini terrorizzati e di professori, e con l’incendio dell’autobus che li trasportava. L’unico dato sicuro è che così facendo questa risorsa senegalese in tribunale c’è finita per davvero. Speriamo gli serva di lezione”. Così il consigliere regionale del Carroccio Federico Lena, cremonese.



Il 47enne che lo scorso scorso ‪20 marzo ha dirottato, sequestrato e incendiato un pullman con a bordo 50 ragazzi a San Donato milanese, in aula al tribunale di Milano ha spiegato: "Volevo essere arrestato perché la mia storia facesse il giro del mondo". L'uomo ha sostenuto che il suo piano era di arrivare con il bus a Milano, "o comunque oltre l'Adda", per fare in modo che il tribunale competente per il suo caso fosse quello di Milano. "Volevo venire in uno dei tribunali più grandi al mondo" per "raccontare l'orrore che sta accadendo davanti ai nostri occhi", ovvero la situazione dei migranti morti nel Mediterraneo.





L'imputato ha poi raccontato che il suo piano, elaborato dopo "il decreto Salvini bis" era "solo un gesto dimostrativo di protesta" per i migranti morti nel Mediterraneo. La Corte d'Assise di Milano ha disposto una perizia psichiatrica.