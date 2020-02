Dirottatore di San Donato, Grimoldi: "Si finge pazzo"

"Le parole pronunciate in aula da Ousseynou Sy sono farneticanti e rivoltanti. Ma di quale gesto dimostrativo parla? Di quale messaggio vaneggia? Questo criminale, questo terrorista, ha messo a rischio la vita di 51 bambini, poteva causare una strage e non merita attenuanti o sconti: i giudici non si facciano impressionare e gli diano il massimo della pena senza tirare fuori la storiella dell’incapace di intendere e di volere, perché Sy ha premeditato e pianificato il suo atto terroristico. Questo senegalese non deve tornare in circolazione, non deve tornare libero fingendosi pazzo". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Commissario della Lega Salvini Premier in Lombardia.