La Lorenzin candida il fratello. Un ministro che ha a cuore la famiglia

Beatrice Lorenzin, politica che si proclama attenta alle esigenze delle famiglie italiane, vuole candidare un familiare alle prossime elezioni: il fratello Lorenzo. L’obiettivo è riuscire a piazzarlo in una lista centrista alle Regionali nel Lazio, in supporto alla ricandidatura del governatore PD Nicola Zingaretti. Il prossimo 4 marzo, in caso di election day, gli italiani troveranno candidati due membri della famiglia Lorenzin.



Il ministro alle Politiche, a capo di un partitino (stando ai sondaggi) che si propone di fare da stampella democristiana al PD nazionale. Il fratello del ministro alle Regionali, nel medesimo partitino, guidato dalla sorella, che si propone di fare da stampella democristiana al PD locale. Due poltrone in famiglia, naturalmente per fare il bene della famiglia italiana. Uno strapuntino, l’ennesimo in parlamento, per Beatrice, transfuga di Forza Italia passata con Alfano. Uno strapuntino, il primo di una certa consistenza, anche per Lorenzo, di professione agente di polizia e attualmente sindaco di Cappadocia, paese di 500 abitanti in Abruzzo.



Per il ministro della Sanità la speranza è di strappare la candidatura in un collegio uninominale blindato per il PD, in modo da ottenere la certezza di essere eletta, dato che la sua Civica Popolare è segnalata dalle rilevazioni largamente al di sotto della soglia di sbarramento del 3%. Potrebbe avere più candidati che voti. Che il fratello, già infilato dalla sorella nel consiglio nazionale di Ncd, carica a cui ha dovuto rinunciare per i regolamenti interni alla polizia, sogni il seggio da consigliere regionale nel Lazio è più che un’indiscrezione: lui stesso nel pomeriggio di giovedì ha rilanciato la notizia dal proprio profilo Facebook. Gli italiani il 4 marzo avranno finalmente l’occasione di segnalare il proprio gradimento per l’operato del ministro Lorenzin. A Roma e nel Lazio l’occasione potrebbe essere doppia, dunque, come dire, ancor più ghiotta.





il fratello della Lorenzin ha rilanciato la notizia sul suo profilo Fb