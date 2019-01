SANTA TERESA DI RIVA.I LEGHISTI SONO CONTRO I PARCHEGGI A PAGAMENTO

Ancora una volta e' forte e solida l'idea del gruppo leghista di Santa Teresa di Riva,il motto e' via i parcheggi a pagamento per i residenti,e' solo buonsenso i residenti devono avere un pass rilasciato dal comune da esporre sul cruscotto della propria auto e' cosi' difficile da fare?Dal coordinatore locale Salvatore Trimarchi #RUSPA sui parcheggi a pagamento,con noi all'amministrazione comunale sara' il primo impegno,togliere i parcheggi a pagamento per i residenti.