Zecche rosse rioccupano uno stabile a Milano. la protesta della Lega

“Un atto gravissimo, uno sfregio alla legalità che i milanesi onesti e soprattutto coloro che attendono in graduatoria l’assegnazione di un alloggio non possono in nessun modo tollerare. Una cultura del tutto permesso e del nessun rispetto per le regole che una città come Milano non può continuare a subire”. Così il consigliere regionale del Carroccio Silvia Scurati commenta l'occupazione abusiva di alcuni locali in via Manzano 4 a Milano, messi sotto sequestro dall'autorità giudiziaria.



“Regione Lombardia”, continua il consigliere leghista, “sta facendo la propria parte lavorando in maniera assidua e costante per la riqualifica di alcune delle più aree critiche del capoluogo lombardo anche attraverso lo sgombero di stabili occupati senza alcun diritto”.



“Il caso di via Manzano a Milano”, commenta Scurati, “era balzato alle cronache a dicembre, con un’azione congiunta delle forze dell’ordine per spezzare il racket delle occupazioni abusive nelle case popolari del capoluogo lombardo che aveva portato alla messa sotto sequestro dello stabile e ad una serie di arresti”.



“Sgomberare gli alloggi significa ridare il diritto alla casa a chi ne ha realmente bisogno e aspetta da molto tempo il proprio turno all’interno della graduatoria. Auspichiamo che su questo tema vi sia una chiara presa di posizione contro ogni tipo di occupazione abusiva da parte di tutte le forze politiche”, conclude Scurati.





"Per la quarta volta in cinque anni abbiamo ridato al quartiere la sede del comitato, del doposcuola, dell'ambulatorio popolare e della mensa sociale. Ai magistrati e ai carabinieri che ci inquisiscono diciamo: siete solo un fastidio, ci fate perdere tempo ma non potete fermarci. Da domani ricominceremo con le attività del comitato alla base. Un bacione va ai nostri fratelli e alle nostre sorelle ancora detenute. Avanti tutta. W la comune del Giambellino". Con queste parole postate ieri sera sulla propria pagina Facebook, il Comitato abitanti Giambellino Lorenteggio aveva annunciato di aver rioccupato le stanze che ospitavano la "Base di solidarietà popolare" nello stabile Aler di via Manzano 4 a Milano.



La sede del Comitato era stato sgomberato dai carabinieri, insieme con altri appartamenti, all'alba del 13 dicembre scorso nel corso di un'inchiesta su una presunta associazione per delinquere finalizzata all'occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica e alla resistenza a pubblico ufficiale, che aveva portato contestualmente all'arresto di nove militanti antagonisti e alla denuncia di altre 75 persone.





Sulla nuova occupazione è intervenuto l'assessore alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, che ha parlato di "un gesto di inaudita gravità, una provocazione e una sfida alle istituzioni". Condannando "fermamente questo fatto gravissimo e confermando il proprio

impegno per la riqualificazione del quartiere Lorenteggio Giambellino", Bolognini ha confermato che "chi giustifica le occupazioni illegali è connivente con chi delinque, chi occupa un immobile abusivamente, priva di un diritto chi è in graduatoria e in stato di necessità".