Arriva Spirulina: combatte l'ipertensione

Da una sostanza di origine naturale nuove possibilità contro l'ipertensione. È quanto emerge da uno studio condotto dall'Irccs Neuromed di Pozzilli, Isernia. I ricercatori hanno estratto dal cianobatterio 'spirulina' una molecola capace di dilatare i vasi sanguigni contrastando la pressione arteriosa elevata.



Nell'estratto di spirulina i ricercatori, lavorando in collaborazione con le Università di Salerno, Sapienza di Roma e Federico II di Napoli, hanno scoperto un peptide, una molecola composta da aminoacidi, come le proteine, ma molto piccola, che si è rivelato capace di provocare un rilassamento delle arterie e di portare a un'azione antipertensiva.



Gli esperimenti sono stati condotti sia in laboratorio su arterie isolate che su modelli animali di ipertensione. "Saranno necessarie ulteriori ricerche - afferma Carmine Vecchione, docente dell'Università di Salerno presso Neuromed - ma SP6 potrebbe rappresentare un adiuvante naturale alle comuni terapie farmacologiche per combattere l'ipertensione".