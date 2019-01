FABIO CANTARELLA.IO STO CON SALVINI

Ecco le parole del responsabile regionale enti locali della Lega Fabio Cantarella,Il nostro Leader Matteo Salvini in questi anni e' stato sempre coerente con programmi e idee,se alcuni sindaci non rispettano una legge dello Stato verranno rimossi e ne risponderanno legalmente, per noi e' una priorita', #PRIMALANOSTRAGENTE,la pacchia e' finita,basta immigrazione incontrollata.#RUSPA.