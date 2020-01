Fratoianni contro Salvini: "Rabbioso e impaurito"

"Bloccare una nave della Guardia Costiera italiana, sequestrare per giorni delle persone inermi e in difficoltà non significa affatto agire nell'interesse del nostro Paese e difendere i suoi confini. Significa semplicemente utilizzare degli ostaggi per la propria sporca campagna di propaganda e di raccolta del consenso, significa fare carta straccia delle leggi fondamentali dell'Italia e delle norme internazionali". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.



"Capisco perché in queste ore Salvini e i suoi seguaci siano agitati, rabbiosi e impauriti: pensavano di essere in possesso dell'impunita assoluta.- conclude Fratoianni - Ma in una democrazia non è così...".