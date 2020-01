Gregoretti, Salvini: "Ho difeso gli interessi dell'Italia"

Ha bloccato gli sbarchi di clandestini ma compagni e grillini vogliono processarlo e condannarlo a quindici anni, creando tra l'altro un pericolosissimo precedente giudiziario che, a questo, punto, legittimerebbe un reato quale l'immigrazione abusiva, punendo chi invece la legge vuol farla rispettare. Accade nel Paese dei cachi ove, a proposito della nave taxista del mare Gregoretti, Matteo Salvini rischia il collo (e magari con la Severino anche l'estromissione dalla politica, che è poi il vero fine di chi lo attacca).



Il leader leghista si difende dicendo di aver agito "nell'interesse dell'Italia" col pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi e dell'intero governo (che adesso invece si smarca per opportunismo politico e per restare attaccato alla poltrona, come se un anno fa il ministro dell'Interno avesse avuto poteri assoluti da dittatore illuminato. Conte e Di Maio dov'erano, quando veniva bloccata la Gregoretti? In vacanza alle Bahamas?).



Salvini ha ribadito di aver agito collegialmente, in modo perfettamente sovrapponibile a quanto accaduto per la nave Diciotti. E' il succo della memoria depositata questa mattina dai legali del leader leghista alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Il leader del Carroccio ha sottolineato anche il "ruolo rilevante" del premier Conte. Da parte nostra sottolineiamo solo quanto sia surreale l'accusa mossa dai compagni, di aver "sequestrato" gli immigrati. Sequestro di persona è quando si impedisce ad una persona di uscire, non di entrare. Ma i grillini fanno i pesci in barile, paradossalmente proprio mentre il M5S perde altri due deputati, Nunzio Angiola e Gianluca Rospi, che hanno annunciato il passaggio al gruppo Misto, senza risparmiare attacchi ai vertici pentastellati. Insomma, si raccoglie ciò che si semina.



Da parte sua, giorno 2 Matteo Salvini ha scritto su Facebook: "Amici, entro domani depositerò le mie memorie difensive in Senato perché rischio un processo e una condanna a 15 ANNI di carcere dopo aver bloccato, da Ministro dell'Interno, uno sbarco di immigrati da una nave. Che i Senatori decidano secondo coscienza se ho difeso l’interesse nazionale oppure no, non ho paura della sinistra e delle sue vendette. Sto studiando vita e opere di Silvio Pellico... (autore de Le mie prigioni, NdR). Mi processino e mi incarcerino pure se credono, ho sempre agito a difesa del mio Paese e della sicurezza degli Italiani. E lo rifarei, anzi lo rifarò, mille volte".