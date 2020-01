Parigi, urla "Allah Akbar" e accoltella i passanti

Un Francia torna l'incubo del fondamentalismo islamico dopo che ieri pomeriggio alle 14 a Villejuif, alle porte di Parigi, un giovane con problemi psichiatrici, convertito all'Islam - ha accoltellato diversi passanti all'urlo di "Allah Akbar" vicino a un centro commerciale. Il giovane, Nathan, è stato ucciso dalla polizia dopo che aveva accoltellato a morte un uomo ed aver ferito altre due persone, una in modo grave.



Coltello in mano, il jihadista ha cominciato ad aggredire diverse persone, alcune delle quali hanno evitato i colpi e si sono date alla fuga, gridando. La vittima era un 56enne che stava passeggiando con la moglie, e quando la donna è stata presa di mira dall'assalitore, ha tentato di proteggerla. "E si è preso la coltellata al suo posto", ha spiegato il sindaco Franck Le Bohellec. La donna, 47 anni, è stata ricoverata all'ospedale di Kremlin-Bicetre in gravi condizioni. La terza vittima è una donna di 30 anni, ricoverata per ferite alla schiena. Non è grave.