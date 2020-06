Lombardia, l'ultima balla dei compagni: i corsi professionali a rischio

"Capisco la dialettica politica quando è intellettualmente onesta; trovo invece gravissimo quando l'opposizione, per racimolare facili consensi, alimenti la paura con fake news, a rischio di scatenare il panico. Come nel caso della dote scuola per i ragazzi della formazione professionale che, secondo il consigliere provinciale Francesca Zaltieri, verrebbe meno per il 20% degli studenti per un taglio di fondi da parte di Regione Lombardia. Non è così". Lo dichiara il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari.





Che spiega: "Sulla Gazzetta di Mantova di ieri Zaltieri trae personali conclusioni partendo da premesse non verificate, in base a notizie tratte da fonti imprecisate. Un comportamento, questo, che spiace ancor di più in quanto potrebbe creare sconcerto e preoccupazione nelle famiglie e nei ragazzi, in un momento in cui non se ne sente proprio il bisogno. Meglio farebbe Zaltieri a leggere gli atti di Regione Lombardia che, fin dal decreto 2991 del 10 marzo, ha autorizzato la formazione a distanza dando indicazioni per il suo riconoscimento". "La Regione", procede Cappellari, "ha poi proceduto, in una costante interlocuzione con le autorità nazionali e comunitarie, a definire le modalità per assicurare il completamento dell’anno formativo e il riconoscimento economico delle attività pur svolte in forma necessariamente ridotta a causa dell’emergenza sanitaria. Insieme alle altre regioni, inoltre, la Lombardia ha ottenuto l’inserimento nel DL Rilancio delle deroghe necessarie ad assicurare la validità dell’anno formativo e la possibilità di non apportare tagli ai contributi".





"Grazie alla definizione della formula del projectwork", prosegue il consigliere regionale leghista, "i centri di formazione professionale hanno potuto sostituire le attività di laboratorio e di stage, assicurando continuità didattica e raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, con un’attenzione doverosa ai ragazzi più fragili o che avevano difficoltà a collegarsi. La Regione garantisce quindi la dote piena anche con la formazione a distanza e il projectwork, altro che tagli per il 20% degli studenti!". "Per quanto riguarda il prossimo anno formativo, con la delibera dello scorso marzo sono state già stanziate risorse anche superiori a quelle dello scorso anno. La Regione accompagnerà anche i centri di formazione nelle necessarie misure da prendere per la ripartenza delle attività, sostenendone lo sforzo a beneficio dei tanti ragazze e ragazzi che con la formazione professionale potranno trovare una strada per il futuro anche in questi tempi difficili. Chi dunque intende criticare la Giunta Fontana per mero calcolo politico meglio farebbe ad informarsi, evitando di lanciare notizie non veritiere che altro non fanno che diffondere preoccupazione", conclude Cappellari.