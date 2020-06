Covid-19, Riccardi: "Grande miglioramento ma tenere attenzione alta"

"Siamo in una fase di ulteriore miglioramento nella stragrande maggioranza delle regioni. Anche in Lombardia e nella zona circostante le cose vanno meglio, certo sono dati un po' peggiori rispetto al resto d'Italia dove abbiamo delle zone a zero casi da diversi giorni. E' una situazione da monitorare, non ne siamo usciti, dobbiamo essere ancora vigili per evitare una seconda ondata. Siamo in una fase di grande miglioramento". Lo ha detto il professor Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute e rappresentante italiano al Consiglio dell'OMS, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici".



"Dobbiamo essere molto attenti a bloccare eventualmente nuovi focolai epidemici. Siamo molto migliorati sotto questo punto di vista, sicuramente le situazioni di febbraio o di marzo non le vedremo più, ma dobbiamo stare molto attenti. Soprattutto per gli anziani questa malattia può essere molto pericolosa e va bloccata sul nascere. Adesso il sistema dei controlli sui mezzi di trasporto è molto forte e molto rigoroso, le cose stanno andando abbastanza bene", ha aggiunto Riccardi.