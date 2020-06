Trump: "Con Obama condivido onore licenziamento Mattis"

"Probabilmente l'unica cosa che io e Barack Obama abbiamo in comune è che entrambi abbiamo avuto l'onore di licenziare Jim Mattis, il generale più sovrastimato del mondo. Chiesi la sua lettera di dimissioni e mi sentii benissimo. Il suo soprannome era caos, e non mi piaceva, cambiò in cane pazzo". Con questo messaggio su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha replicato al duro attacco rivoltogli dall'ex capo del Pentagono, Mattis.



L'ex generale pluridecorato a quattro stelle ha lanciato un attacco senza precedenti contro l'inquilino della Casa Bianca, accusandolo di "militarizzare" Washington, di "abusare" dell'autorità esecutiva del suo ruolo e di essere profondamente divisivo: "Donald Trump è il primo presidente che io ricordi che non cerca di unire il popolo americano; non finge nemmeno di provarci. Invece cerca di dividerci", ha detto.