Spaccio di cocaina nel Pistoiese, undici in manette

Operazione antidroga della polizia di Pistoia. In collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e la polizia albanese, sono in corso di esecuzione 11 misure cautelari per un'inchiesta contro lo spaccio di cocaina nella provincia di Pistoia. L'operazione è coordinata dallo Sco e si avvale del supporto di pattuglie del Reparto prevenzione crimine Toscana. Impiegati inoltre i cani antidroga della questura di Firenze. I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa convocata per le 11 alla questura di Pistoia.