Incendio nel quartiere "etnico" di Zingonia

Allarme per l'incendio nello "scheletro" del degrado Zingonia, noto per la recente denuncia di Brumotti di Striscia la notizia. In quella che è una zona degradata nelle cui Torri, casermoni abbandonati, trovavano rifugio tanti immigrati clandestini ed area tristemente nota per lo spaccio e la prostituzione, lo "scheletro" in costruzione è una struttura abbandonata da ormai tanti anni. E là è scoppiato un incendio. Accade a Zingonia nella Bergamasca, all'incrocio tra corso Europa e via Leonardo da Vinci.



L'incendio ha danneggiato la struttura in cemento armato, che ricade nel territorio comunale di Osio Sotto e dista poche decine di metri dal policlinico San Marco. Ignote le cause dell'incendio: "potrebbero aver avuto origine dolosa, visto il viavai di tossicodipendenti e senza fissa dimora all'interno della struttura edilizia abbandonata", ha scritto ieri l'Eco di Bergamo.