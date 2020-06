Brunetta: "Il Governo ci coinvolge perché non ha i numeri sul Mes"

Il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, giudica "debole" il discorso di ieri di Conte e ritiene che l'apertura alle opposizioni sia stato fatto solo perché non ha i numeri sul Mes. "Gli Stati generali", dice Brunetta a La Stampa, "è la classica ammuina. Dopo l'accorato appello del Capo dello Stato, le parole del governatore di Banca d'Italia, del segretario del Pd Zingaretti e del presidente Berlusconi, mi sarei aspettato uno scatto di forza, di energia, di qualità, di progettualità, di cuore rispetto alla drammaticità del momento". Brunetta ritiene le parole di Conte "non una chiusura ma una reazione a un ragionamento senza infamia e senza lode".



Solo "perché gliel'hanno chiesto, ha aggiunto di straforo che ascolterà anche l'opposizione. Ha detto che porterà in Parlamento la discussione sul Mes, bontà sua, ma è un dovere. La verità è che se ne vuole lavare le mani, cerca una maggioranza perché sul Mes una maggioranza non ce l'ha" mentre "tutta l'energia politica di Conte e la sua intelligenza, che gli riconosco, e' costretto ad utilizzarla per trovare la mediazione nella sua maggioranza". Poi l'ex ministro della Funzione pubblica dei governi di centrodestra dichiara: "Io sono un uomo di dialogo e mi sento tradito" ma Conte, avverte, "si ricordi che ci giochiamo tutto nei prossimi 100 giorni".