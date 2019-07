Sea Watch, la Lega: "Dai giudici messaggio sbagliato"

"Come era facilmente prevedibile adesso le ONG, a cominciare dall’italiana Mediterranea del ‘disobbediente’ Luca Casarini, annunciano di voler imitare la Sea Watch e violare le nostre leggi, parliamo delle nostre leggi sull’immigrazione e quelle per la nostra sicurezza, tanto sanno di non rischiare nulla. Ecco le ovvie conseguenze delle decisioni dei magistrati sul caso Sea Watch e sulla capitana Carola, così si sta creando un precedente pericoloso, dicendo che le nostre leggi non valgono sempre e non valgono per tutti. E soprattutto non valgono per le navi delle ONG". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Vice presidente della Commissione Esteri della Camera.