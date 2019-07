Sassoli presidente Ue. Calderoli non ci sta

"Per la serie cambiare tutto per non cambiare niente...I cittadini italiani cinque settimane fa hanno votato chiaramente per cambiare l’Europa mandando un segnale molto esplicito, dando il 34% dei consensi alla Lega, premiando il buon Governo che stiamo assicurando a livello nazionale, sotto il profilo della sicurezza e sotto il profilo dei dati economici. E gli europarlamentari cosa fanno? Si accordano per votare come proprio presidente un esponente del PD, David Sassoli, ovvero l’esponente di un partito che il voto degli italiani ha dimezzato nell’ultima tornata elettorale". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



"In democrazia il voto degli elettori dovrebbe essere sempre decisivo, sempre, ma forse a Bruxelles faticano a comprenderlo... Così abbiamo il paradosso elettorale che i cittadini italiani hanno dimezzato i voti al PD e gli europarlamentari che non vogliono cambiare nulla hanno eletto presidente del Parlamento Europeo un esponente del PD, andando esattamente nella direzione opposta a quella indicata dal popolo italiano", ha concluso.