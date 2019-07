Ministro libico: "Non riusciamo a proteggere i migranti"

Il ministro dell'Interno della Libia, Fathi Bashagha, ha dichiarato che il Governo di Accordo Nazionale ha il compito di proteggere i civili, ma che colpire i centri di detenzione in cui sono rinchiusi i migranti va oltre ogni capacità di offrire protezione. "Il governo di accordo nazionale è obbligato a proteggere tutti i civili, ma gli attacchi verso i centri di detenzione dei migranti da parte dei caccia F16 è al di là della capacita governativa di proteggerli", ha dichiarato Bashagha, secondo quanto riportato da The Libya Observer.



Lo stesso quotidiano in precedenza aveva riferito le parole dello stesso ministro libico, secondo cui il Governo di Accordo Nazionale libico sta valutando l'ipotesi di chiudere i centri di detenzione e liberare tutti i migranti che vi sono detenuti.