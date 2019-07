Torna Fuori dal Coro su rete 4

Torna Fuori dal Coro in prima serata alle 21:25 , stavolta. Mario Giordano, poco fa, in un video- live, ha anticipato i temi di stasera. Si parlerà del caso Sea Watch, dei vitalizi,del cibo italiano e di un' inchiesta sulle case d' oro della Chiesa Ospite della puntata il ministro dell'interno Matteo Salvini e Ilona Staller in arte Cicciolina.