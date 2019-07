Cambiamenti climatici, spiegate al Pd che...

Riempirsi la bocca parlando di clima e di ecologia oggi è facile e alla moda. Il caso Greta Thunrbeg, con tanto di campagna mediatica finalizzata a vendere un libro in diversi Paesi europei, è illuminante. E anche a Milano si è parlato di difesa dell'ambiente. Con proposte (Pd) che non hanno convinto la Lega al Governo ella Regione. “Pur trattando un argomento importantissimo la mozione presentata dal PD sui cambiamenti climatici non ha potuto trovare accoglimento in quanto non è riuscita a concretizzarsi in uno strumento efficace ed utile”. Così ha commentato il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, membro della Commissione Ambiente, dopo la votazione di martedì al Pirellone. Votazione che ha cassato letteralmente la mozione piddina.



Ceruti ha detto: “Tutti noi abbiamo a cuore la problematica ambientale e anzi Regione Lombardia ormai da alcuni anni sta lavorando per affrontare questa Sfida globale. E lo fa con una miriade di azioni, dalla Strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico al Programma energetico Ambiente Regionale (PEAR), dall’efficientamento energetico ai bandi per la riqualificazione del sistemi di illuminazione pubblica, dalle norme in materia di economia circolare all’economia a basse emissioni di carbonio. Ma la mozione del PD è troppo vaga e non tiene conto dell’enorme sforzo che proprio Regione Lombardia sta facendo su questo tema”.



E quibndi? “Il nostro voto contrario, come Lega, deriva quindi dalla necessità di rimettere al centro della discussione politica la questione clima, ma nel migliore dei modi possibili e non a parole che rischiano di risolversi in vuoti ed inutili annunci mediatici”, ha sottolineato la leghista. “In tal senso ci siamo impegnati nel voler ripresentare in Commissione VI la Risoluzione in merito alle 'misure regionali di mitigazione e contrasto ai cambiamenti climatici' che, ricordo, è stata bocciata anche da coloro che oggi l'hanno riproposta sotto forma di mozione. Siamo disponibili, cosi come lo siamo sempre stati, a riaprire i tavoli per la discussione, a ridefinire eventuali punti sui quali non si era trovato l’accordo al fine di portare avanti un solo documento, una sola risoluzione sul clima che faccia l’interesse del territorio, dell’ambiente, delle persone che lo abitano”. Insomma, nessuna chiusura, ma la voglia di far le cose bene. Secondo i sacri crismi.



“Da parte mia”, ha concluso il consigliere leghista, “sono convinta che anche le piccole azioni delle singole persone contribuiscano a passi rilevanti nella giusta direzione. Da bresciana so benissimo che nella mia Provincia negli ultimi 65 anni la temperatura media si è alzata di 2 gradi centigradi e che gli ultimi 4 anni sono stati tra i più caldi, con anomalie termiche sempre più frequenti, come documentato dai dati dell'Osservatorio di Ghedi. Questi sbalzi termici, che portano a temperature eccessivamente fredde ed eccessivamente calde, sono anche alla base di problematiche come la secca del fiume Chiese, le cui pozze d'acqua si ritiene abbiano contribuito a propagare l’epidemia di legionella nel Bresciano, che ha provocato diversi morti. Per questo motivo è necessario rimboccarsi le maniche ed intervenire con azioni mirate, che siano però realmente determinanti. Noi come Lega in Consiglio regionale ci siamo”.