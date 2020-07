Termovalorizzatori, Costa invita le Regioni a non realizzarli, ma li prevede la Legge

Divisi anche sui termovalorizzatori, questa è la realtà dei fatti: l'attuale compagine governativa non governa per non rompersi. La pensano in modo diverso quasi su tutto, anche su scelte di buonsenso come quella dei termovalorizzatori la cui realizzazione è prevista dalla Legge, in particolare dall'art. 35 di quello Sblocca Italia voluto da Matteo Renzi quando era premier. Eppure il ministro dell'Ambiente grillino Costa continua ad attaccare la termovalorizzazione chiedendo alle Regioni di non costruirne... nonostante la li imponga la Legge!





Ma il ministro Costa e i suoi colleghi di partito non hanno alcun imbarazzo a sedere allo stesso tavolo di governo con chi quegli impianti ha voluto? Ossia Matteo Renzi! Cosa non si sta facendo pur di mantenere il fondoschiena saldo su una poltrona, anche la coerenza passa in secondo piano! Il ministro è dal 2018 che a più riprese annuncia di voler modificare lo Sblocca Italia e cancellare gli impianti, ma son passati due anni e la legge è ancora lì mentre lui invita le Regioni a non tener conto della Legge. Incredibile! La cambi in parlamento se ha i numeri altrimenti la attui: un ministro deve attuare la Legge!





Peraltro, il ministro Costa mostra tutta la lontananza dalla realtà che molto spesso caratterizza l'azione grillina. I termovalorizzatori sono impianti sicuri, che inquinano, se inquinano, migliaia di volte meno di una discarica. E soprattutto consentono di chiudere il ciclo del riciclo del rifiuto producendo energia e abbattendo i costi della Tari e delle bollette energetiche. Il ministri Costa però preferisce tenersi strette le sue convinzioni da struzzo con la testa sotto alla sabbia senza considerare che, per esempio, in regioni come la Sicilia ci sono più discariche che comuni. Il percolato continua ad infiltrarsi nei terreni e nelle falde acquifere. Senza contare che nell'ultimo biennio, in Italia sono circa 350 i depositi di rifiuti andati incendiati producendo la dannosissima diossina.





Senza andare troppo lontano, a Copenaghen il termovalorizzatore produce energia e attrae turismo. Sì, turismo, con una bella pista da sci artificiale costruita sopra l'impianto da un'azienda bergamasca. Ministro sveglia, non fare i termovalorizzatori significa continuare ad avvelenare il nostro ambiente ma anche continuare a lasciare la gestione in mano alle discariche e a tutto il marcio che molto spesso ci lucra attorno.