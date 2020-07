Sparatoria in Alabama, muore un bimbo di otto anni

Un bambino di otto anni è morto ed altre persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro commerciale di Hoover, in Alabama. Ne ha dato notizia la polizia, secondo cui diversi colpi d'arma da fuoco sono stati sparati vicino alla food hall del Riverchase Galleria. Oltre al bambino sono rimasti feriti una ragazzina e due adulti. Indagini sono in corso per individuare i responsabili ed accertare il movente.