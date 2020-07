Fisco: sequestrate a valico Oria auto e scooter per 166mila euro

La Guardia di Finanza, durante servizi di controllo al valico di Oria Valsolda e lungo la zona di confine, dall'inizio del 2020 ad oggi hanno sottoposto a sequestro amministrativo automezzi di varie marca e cilindrata, immatricolati in territorio elvetico e condotti da soggetti residenti stabilmente in Italia, il cui valore commerciale è pari a complessivi 166mila euro circa. L'attivita', in base agli obblighi stabiliti dalla Convenzione di Istanbul e alle nuove disposizioni del codice della strada, ha permesso di sottoporre a sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, 7 autovetture e uno scooter immatricolati in Svizzera e condotte da soggetti stabilmente residenti in Italia. Tra i mezzi sequestrati, una Jeep Cherokee, un'Audi A3 e un'auto di lusso di particolare pregio, il cui proprietario, cosi' come accertato dai militari, risulta residente da tempo in un comune dell'alto lago.



L'azione della Gdf ha permesso quindi l'individuazione dei veicoli utilizzati da persone residenti in Italia che, senza l'autorizzazione doganale e in violazione alla Convenzione di Istanbul, erano alla guida di un mezzo immatricolato nella vicina Confederazione Elvetica. I sette trasgressori sono stati segnalati all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Como, in quanto si sono resi responsabili dell'illecito amministrativo di contrabbando che prevede una sanzione che va da due a dieci volte i diritti doganali evasi (dazi doganali pari al 10% e Imposta sul valore aggiunto pari al 22%), gravanti sul valore del mezzo di trasporto sequestrato.