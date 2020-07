USA, la fidanzata di Donald Trump Jr positiva al coronavirus

Kimberly Guilfoyle, fidanzata di Donald Trump Jr e membro della campagna per la rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca, è risultata positiva al test sul coronavirus. Lo riferisce la stampa americana, spiegando che Guilfoyle di recente non ha avuto contatti stretti con il presidente.



"Dopo essere risultata positiva, Kimberly è stata immediatamente isolata per limitare ogni esposizione", ha confermato Sergio Gor, membro dello staff di Trump. "Sta bene e il test sarà ripetuto per essere certi che la diagnosi sia corretta perché è asintomatica. Ma per precauzione annullerà tutti gli impegni imminenti", ha aggiunto, Gor, secondo quanto si legge sulla Cnn.



Anche Donald Trump Jr è stato sottoposto al test sul Covid-19 che è risultato negativo. Ma come misura di precauzione, anche lui è stato isolato ed ha deciso di annullare tutti i suoi prossimi impegni.