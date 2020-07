Il Bonus vacanze? Non se lo caga nessuno...

Il Bonus vacanze, partito il primo del mese, ad oggi "è stato utilizzato da circa 225mila famiglie, per un controvalore di 100 milioni di euro e 1.500 nuclei lo hanno già speso". Così la ministra dell'Innovazione, Paola Pisano, ieri su Rai Tre. Numeri risibili per tentare di rilanciare l'economia, proprio mentre torna alta la guardia sul covid ed aumenta il rischio contagi. Ma ulteriore salasso per le misere casse del Governo.