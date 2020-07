Traffico di droga a Matera, arrestate tre "risorse"

La Dia di Bari ed i Carabinieri della Compagnia di Policoro (Matera), coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori "Puglia", hanno arrestato l'albanese A.B., 36enne, sottrattosi all`esecuzione del provvedimento di custodia cautelare nel corso dell`operazione "Kulmi", condotta lo scorso 30 giugno nell'ambito della quale sono stati eseguiti 37 arresti e misure patrimoniali per un valore di 4 milioni di euro, tra Albania ed Italia, per traffico internazionale di stupefacenti.



L'uomo si era reso irreperibile allontanandosi dalla propria abitazione di Policoro ed aveva trovato riparo all`interno di un rifugio di fortuna lungo l`argine del fiume Agri, nascosto nella vegetazione, in una zona molto impervia dell`entroterra lucano. Qui i carabinieri dello Squadrone Cacciatori "Puglia", indirizzati e supportati dagli investigatori della Dia di Bari e dai Carabinieri di Policoro, lo hanno scovato ed arrestato. Nello stesso contesto sono stati arrestati in flagranza per favoreggiamento personale altri 2 abanesi, S.S e S.D., 30enne e 23enne, entrambi incensurati, da tempo regolarmente residenti in provincia di Matera, responsabili di aver agevolato il connazionale fornendogli viveri di conforto e supporto logistico.



L`esecuzione dell`operazione internazionale della Dia in Albania ed in Italia era stata possibile anche grazie alla Squadra Investigativa Comune, organismo di cooperazione giudiziaria, istituita tra la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, la Procura Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana, Interpol ed Eurojust (Agenzia dell`UE - con sede all`Aja - che sostiene la cooperazione giudiziaria nella lotta contro le forme gravi di criminalità transnazionale). A.B. è stato portato al carcere di Matera, mentre S.S. e S.D. sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari come disposto dalla Procura.