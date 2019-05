Napoli, agguato all'asilo. Scattano gli arresti

Lo scorso 9 aprile avevano freddato Luigi Mignano davanti a un asilo di Napoli, adesso polizia e carabinieri stanno conducendo un blitz antimafia nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, per fermare i responsabili. Mignano, 57 anni, era stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel Rione Villa. I killer erano entrati in azione in via Ravello, poco prima delle 9, freddando Mignano mentre accompagnava il nipotino a scuola insieme con il figlio Pasquale, 32 anni. Sembra che l'obiettivo del commando di fuoco fosse proprio Pasquale Mignano, ferito alle gambe. Miracolosamente illeso il bambino, figlio di Pasquale, che ha visto il nonno cadere sotto i colpi d'arma da fuoco.



L'operazione di stamattina, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, per l'esecuzione di un fermo d'indiziato di delitto nei confronti di 7 persone ritenute esponenti del clan D'Amico-Mazzarella e di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 appartenenti al clan camorristico Formicola per gli omicidi dei fratelli Massimo e Salvatore Petriccione avvenuti il 29 giugno 2002 e l'8 marzo 2004.