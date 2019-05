Censure sui social, è scontro Trump-Facebook

All'indomani della stretta annunciata da Facebook sugli account di complottisti e di pretesi estremisti di destra, il presidente Donald Trump torna all'attacco dei social media che ha ripetutamente accusato di censurare le voci conservatrici. "Continuo a monitorare la censura dei cittadini americani sulle piattaforme dei social media - ha twittato il presidente - questi sono gli Stati Uniti d'America e abbiamo quella che è conosciuta come libertà di parola. Stiamo monitorando e guardando. Da vicino".



Tra gli account messi al bando da Facebook quello dell'estremista di destra Milo Yiannopoulos, dell'attivista contro i musulmani Laura Loomer e dell'antisemita Louis Farrakhan, leader del movimento Nation of Islam, i musulmani neri. Come al solito Facebook spara nel mucchio, colpendo e zittendo estremisti veri e semplici dissidenti, non facendo distinzione alcuna tra elementi realmente pericolosi e semplici followers incazzati.