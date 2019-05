Salvini a Forlì: "Legalizziamo la prostituzione"

"Fosse per me regolamenterei e regolarizzerei, controllerei e tasserei la prostituzione". Lo ha detto ieri Matteo Salvini ai giornalisti, a Forlì, dopo il breve comizio tenuto in una sala del palazzo comunale a causa della pioggia battente. "I 5 Stelle però su questo non mi sembrano molto d'accordo ma ci lavoreremo" ha poi aggiunto, ribadendo ancora una volta la non volontà di staccare la spina al governo.