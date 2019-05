Fotonotizia / Insetti "Ue" nei piatti? La leghista Cappellari dice no!

Ma i burocrati di Bruxelles, che pretendono che noi mangiamo insetti, nei palazzi di marmo del Parlamento europeo si cibano di queste schifezze? Onestamente non lo crediamo. Poi, altro è il discorso che in Cina, ove la popolazione è quasi di due miliardi, la gente sia costretta a mangiare di tutto, dagli scorpioni fritti alle stelle marine (ma la culinaria orientale peraltro non disprezza i gusti estremi, come certi agrumi messi a macerare ed ammuffire per oltre un mese sotto la cenere). Ma pensare a un Juncker, grande estimatore del buon vino, che alla mensa Ue si cibi di mosconi, tafani e scarafaggi ci par proprio fantascienza.



E a queste follie si oppone il consigliere regionale lombardo Alessandra Cappellari, che dal suo profilo Twitter tuona: "In Europa per difendere le nostre eccellenze agroalimentari. Altro che mangiare insetti!". E promette battaglia, se eletta, proprio dai banchi del Parlamento europeo.



Per inciso, la candidata leghista alle Europee (Circoscrizione NordOvest) sarà oggi assieme all'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi in visita alle aziende mantovane, proprio per difendere quei prodotti che qualcuno, da Bruxelles, vorrebbe boicottarci.