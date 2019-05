Lumezzane, Salvini lancia Facchini: “Con Josehf volere è potere”

Matteo Salvini ha convocato il candidato Sindaco di Lumezzane Josehf Facchini per fare il punto in vista delle amministrative. L’incontro è avvenuto presso la sede principale della Lega in Via Bellerio a Milano, dove Salvini ha voluto confrontarsi anche con altri candidati sindaci lombardi.

Durante il confronto Facchini, che politicamente nasce nella Lega, ha confermato a Salvini di avere il sostegno di tutto il centrodestra locale e lo stesso Vicepremier-Ministro ha apprezzato questo fatto.



Dopo il confronto con il Capitano, Josehf Facchini ha ribadito che “a Lumezzane abbiamo finalmente un’occasione importante per cambiare e dare una svolta. Scegliere Lega e Centrodestra il prossimo 26 maggio significa dire stop alla continuità con la sinistra e il Pd, per far tornare finalmente Lumezzane protagonista”.





Gli fa eco Matteo Salvini, che lancia la corsa in vista delle elezioni amministrative: “Josehf e la sua squadra rappresentano concretezza, onestà, trasparenza ed efficacia. Come Lega, stiamo dimostrando a Roma che volere è potere e lo vogliamo dimostrare con Josehf e la sua squadra anche a Lumezzane”.



Mesi fa anche un altro leghista di Governo come il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti si era espresso a favore di Facchini, descrivendolo come prototipo del candidato Sindaco leghista per eccellenza: con esperienza, passione e amore per la propria terra e la propria gente.