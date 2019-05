Sparare a un finanziere non è tentato omicidio. Grimoldi: "Assurdo!"

"Chi preme il grilletto di una pistola puntandola contro una persona sta cercando di commettere un omicidio. Eppure non è così per il giudice che ha deciso di non incriminare per tentato omicidio una spacciatrice nigeriana che durante un fermo, con 74 ovuli di droga in pancia, in una toilette ha aggredito una finanziera che la stava sorvegliando e dopo essere riuscita a sottrarle l’arma di ordinanza ha provato a spararle senza riuscirci per via della sicura. Questo non è tentato omicidio?".



"Questa pronuncia va contro la giustizia e il buon senso e svilisce e vanifica il lavoro quotidiano delle nostre forze dell’ordine che rischiano la vita per catturare questi criminali e poi trovano giudici che non applicano le leggi. Solidarietà a questa finanziera, al corpo della Guardia di Finanza e a tutti le nostre forze dell’ordine". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega, segretario della Lega Lombarda e vice presidente della Commissione Esteri della Camera.