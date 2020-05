Friuli, Fedriga firma ordinanza con regole fino a 18 maggio

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato l'ordinanza numero 12 che, a partire da domani e fino al prossimo 18 maggio, integrerà le disposizioni contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile. Entrando nello specifico, l'ordinanza contiene l'obbligo di chiusura nelle giornate festive solo per i supermercati e gli ipermercati; vengono invece prorogate le disposizioni relative ai mercati all'aperto e al chiuso - ovvero le analoghe forme di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari e prodotti florovivaistici - nei Comuni dove sia stato adottato un apposito piano che preveda la perimetrazione delle superfici, la presenza di un unico varco d'accesso separato da quello di uscita, il contingentamento delle presenze, l'uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.



In tutti i negozi resta l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti all'ingresso e all'uscita soluzioni idroalcoliche per la igienizzazione delle mani; per i negozi di generi alimentari e laddove vi sia manipolazione di ortofrutta, pane o altri alimenti a questo obbligo si aggiunge l'utilizzo dei guanti monouso.