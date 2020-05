Pandemia, Di Maio: "Le regole servono a salvare vite"

"Non voglio commentare le altre forze politiche, qui siamo tutti sulla stessa barca. Saranno i fatti a parlare. Se pensiamo al consenso elettorale allora possiamo riaprire tutto già domani. Se vogliamo agire tutelando la vita dei cittadini allora la via da intraprendere è quella della prudenza. Stiamo ascoltando la comunità scientifica che ci dice di fare attenzione a nuovi contagi per via delle riaperture, dunque la cosa più intelligente da fare è quella di riaprire in maniera graduale e testare anche l'evoluzione del virus". A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri Luigi di Maio, in un'intervista all'Huffington Post.



"Su questo comunque voglio essere chiaro: se i dati saranno confortanti nulla ci vieterà di pensare di accelerare con le riaperture. Vede io ogni giorno mi soffermo molto sul bollettino della protezione civile, gli ultimi dati sono incoraggianti ma alla voce morti vedo sempre un numero rilevante. Che scende per carità, ma ogni giorno continuano ad esserci centinaia di vittime. È doloroso. Bisogna lavorare per dare risposte agli italiani, le polemiche lasciano il tempo che trovano".