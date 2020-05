I forzisti: "Le imprese non vanno costrette a nuovi debiti"

"Uno studio della CGIA di Mestre spiega che sino ad ora i mini prestiti introdotti dal governo nel decreto liquidità a sostegno dei liberi professionisti, dei lavoratori autonomi e delle Pmi ha visto ricorrere alla misura solo l'1% della platea di chi ne ha diritto. Ma al di là dei numeri il flop di questa misura del governo era più che prevedibile. Solo il governo non è stato in grado di prevederlo non venendo così concretamente incontro a chi rischia di non avere più un lavoro". Lo dice Marco Marin di FI.



"Le piccole imprese - aggiunge - hanno bisogno di contributi a fondo perduto che devono essere versati direttamente e subito sui loro conti correnti. Servono fatti non parole. Per essere più chiari: le imprese non vanno costrette a nuovi debiti. Il governo impari dalla Germania dove governo federale e lander hanno erogato alle realtà con meno di 15 dipendenti fino a 15mila euro a fondo perduto. Soldi versati subito. Da noi invece famiglie e imprese soldi continuano a non vederne proprio. Un flop dietro l'altro per il governo Conte". "



Serve un cambiamento a 360 gradi. Per farlo Conte deve accogliere le nostre proposte concrete. Ne va della ripartenza del nostro Paese. Ma evidentemente Conte o perché è tutto preso dai litigi interni alla sua maggioranza o perché non ne coglie l'importanza non ha la forza di farlo. Un peccato grave verso gli Italiani", conclude l'esponente di FI.