Zingaretti alla grigliata. E finisce multato

"Apprendiamo dai giornali che il capo di gabinetto del Presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, è stato multato perché trovato lontano dal suo domicilio nel mezzo di una grigliata. E Zingaretti cosa dice in merito? Tace. Non è questione di multe ma tra aperitivi e grigliate la Regione Lazio sembra governata da un mucchio di irresponsabili. Ma sarebbe il meno se a questo non si sommasse il rischio di trovarsi davanti a dei mentitori seriali. Il primo maggio la grigliata tra amici diventa pranzo di lavoro? Ma il signore in questione pensa davvero si possano prendere per i fondelli le autorità e i cittadini? Il Presidente della Regione faccia le sue verifiche ma se il suo Capo Segreteria si rivelasse un bugiardo, ne tragga le conseguenze". Lo dichiarano il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni e il Consigliere della regione Lazio, Giancarlo Righini.