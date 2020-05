Nuova polemica sul sindaco grillino: "Mascherine imbustate da personale senza protezioni"

A Grammichele, nel Catanese, torna a far parlare di sé il sindaco Giuseppe Purpora, esponente del Movimento Cinque Stelle. Dopo l'ordinanza che vietava la vendita di pizzette nei panifici, poi per fortuna rinunciata, adesso il sindaco grillino deve rispondere alle nuove fondate critiche del consigliere leghista Tommaso Zapparrata per aver postato sui social una foto mentre personale da lui incaricato predisponeva le mascherine da consegnare ai grammichelesi. Oggetto delle critiche, questa volta sono le operazioni preparatorie alla distribuzione delle 15800 mascherine inviate dalla Regione Siciliana.



"Nella foto postata dal sindaco - denuncia Tommaso Zapparrata - si nota chiaramente che alcune persone che impacchettano le mascherine non indossano la prescritta mascherina; la maggior parte di esse addirittura tocca il prodotto destinato ai cittadini senza guanti. A parte che loro stessi hanno violato le norme anti-contagio. Ritengo - aggiunge Zapparrata - che la foto postata dal sindaco rappresenti un esempio di come non ci si debba comportare e inoltre mi metto nei panni dei cittadini che riceveranno quelle mascherine toccate senza guanti e lasciate sul tavolo con personale attorno privo dei prescritti dispositivi di protezione".



"Desidero precisare che la mia critica è rivolta esclusivamente al sindaco, perché la nostra protezione civile da settimane sta portando avanti, con passione, un ottimo lavoro. Mi chiedo - conclude Zapparrata - se sia opportuno distribuire quelle mascherine e chi debba eventualmente rispondere del danno prodotto".