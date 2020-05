"Eucaristia portata via dalle chiese? Non siamo al supermercato!"

Adesso ci si può recare al parco e si può continuare ad andare, com'è giusto che sia, al supermercato rispettando le norme sul distanziamento, ma alle stesse regole non si può andare in chiesa. In una intervista rilasciata in esclusiva alla testata "Brújula Cotidiana", il cardinale Robert Sarah, prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, interviene sulla proposta, avanzata da qualcuno, di portare via l'eucaristia e consumarla in luogo diverso dalla chiesa: "Basta profanazioni, non si tratta sull'Eucarestia".



E aggiunge: "l'Eucaristia è un dono che riceviamo da Dio, dobbiamo riceverlo in modo degno. Non siamo al supermercato. Nessuno può impedire a un sacerdote di confessare e dare la Comunione. C'è una regola da rispettare: i fedeli sono liberi di ricevere la Comunione nella bocca o nella mano".



Il cardinale Sarah si rivolge poi a chi sostiene la possibilità di seguire la messa da casa: "È una questione di fede, il nocciolo del problema sta nella crisi di fede dei sacerdoti. Le messe in streaming sono fuorvianti anche per i sacerdoti che dovrebbero guardare a Dio, non a una telecamera".