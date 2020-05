Virus letale, in Veneto arriva la biosorveglianza

Integrazione, velocità, analisi del dato, previsione e protezione: sono le parole chiave alla base del sistema di biosorveglianza Eng-DE4Bios,sviluppato da Engineering per la Regione Veneto e Azienda Zero, che ha aiutato la task force regionale a dare efficace e pronta esecuzione alla sua strategia. Engineering nei primi giorni di epidemia conclamata ha rapidamente sviluppato, sulla base della propria piattaforma Digital Enabler, un sistema di biosorveglianza estremamente flessibile che, nella collaborazione con Regione Veneto e Azienda Zero, ha visto accelerare giorno dopo giorno la copertura delle diverse problematiche poste dalla pandemia di coronavirus e la sua utilità strategica nella gestione della crisi.



Il sistema - si sottolinea - ha dimostrato una flessibilità e velocità di implementazione tale che sono molti in Europa e oltreoceano i paesi che stanno valutandone l'applicazione. Digital Enabler permette di integrare, armonizzare e sincronizzare dati provenienti da fonti diverse e in formati diversi, consentendo di associarli e quindi visualizzarli, combinarli e analizzarli con estrema semplicità e velocità per costruirci sopra servizi a valore aggiunto.