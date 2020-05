Fase 2, Rossi contro Zaia e Salvini

"La Calabria ha fatto una fuga in avanti priva di senso, mi è sembrato un comportamento del tutto legittimo da parte del governo impugnare quel provvedimento. E tuttavia va detto che lo Stato non le ha certo indovinate tutte e farebbe bene anche a riconoscerlo: dapprima ci ha lasciato ad armi nude contro l'epidemia, senza rifornimenti di dispositivi medici e di protezione nonostante gli acquisti centralizzati. Poi hanno avvertito che avrebbero chiuso la Lombardia dando ai lombardi un giorno di tempo per fuggire ed estendere il contagio. Basta scaricare tutto sulle Regioni". A spiegarlo è stato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in un'intervista a Repubblica.



"Io sono per la massima prudenza in questa fase perchè voglio che riapra tutto davvero. Ho chiesto aperture anticipate prima sul settore dell' export. Ma l'idea del liberi tutti è sbagliata. Dobbiamo scongiurare un ritorno al passato coi contagi. Trovo che tanto Zaia quanto Fontana e l'inconsistente Salvini sbaglino a dire che sono pronti a ripartire con quei dati. Certo non potrei meravigliarmi se lo Stato facesse ripartire l' Umbria che ha registrato un solo contagio".



"Sono favorevole alla clausola di supremazia", aggiunge; "lo Stato fa bene ad esercitare le sue prerogative. Però hanno fatto errori clamorosi anche loro. La Calabria ha sbagliato ma è anche vero che lo Stato ha fatto un provvedimento uguale per tutti quando forse avrebbe dovuto modularlo prima sulle esigenze di ciascuno. Tutti abbassino i toni. Serve leale collaborazione".