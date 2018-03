"Volevo votare Salvini, me l'hanno impedito"

Caronno Pertusella, feudo rosso in provincia di Varese. Lui si chiama Antonio e da molti anni vive al Nord, avendo lasciato l'amata Puglia in cerca di un lavoro. "Ho studiato allo Scientifico, ma non ho trovato lavoro al mio paese. Allora sono emigrato al Nord", ci racconta. "Ho trentadue anni e per la prima volta non potrò votare, perché al lavoro non mi hanno dato il permesso di recarmi giù, al paese. Son sedici ore di treno, fino in Puglia".



Votare chi, se lecito? "Matteo Salvini, mi piace. Perché spero nel cambiamento. Io e i miei amici vogliamo avere un futuro. Ma non mi hanno dato la possibilità di farlo. Avrei voluto votare a Caronno, ma il Comune mi ha detto di no perché non ho la residenza qua". Contraddizioni del Paese dei cachi: gli italiani all'estero riescono a votare, gli italiani in Italia no...