Armando Siri ha ragione. La cura per la corruzione è stata peggiore del male stesso

In qualunque settore, dall'erogazione idrica alle fornitura di materiale, dall’illuminazione comunale al farraginoso affidamento dei servizi d’igiene urbana, il Paese tutto conosce molto bene le lungaggini e gli iter folli che bisogna superare prima di potere iniziare un servizio pubblico affidato a terzi, lo stesso vale per i ponti che crollano e le strade non manutenute.



Da un bando di gara all’inizio di un cantiere possono passare 5-6-7 e alle volte anche dieci anni. La possibilità di ricorsi è infinita, è possibile presentare una miriade di esposti, e spesso a carattere dilatorio, con una guerra infinita che si vince o si perde - non sul libero mercato tra armonia di costi e servizi resi - ma in un’aula di giustizia.



Ormai è noto a tutti, gli appalti li affidano i Tribunali. I TAR regionali ed il Consiglio di Stato sono ingolfati da procedimenti di questo tipo. Chiunque ha da dire qualunque cosa, tutto è contestabile, interpretabile, spezzettato tra una bolgia di enti e competenze che, volutamente, da qualche parte s’inceppano. In attesa di una tangente, di una spinta politica, di una simpatia, di una mala gestio, di una variante X.



Gli imprenditori malavitosi, anche questo è risaputo, hanno tutti la certificazione antimafia. E per la stragrande maggioranza delle imprese oneste c’è un aggravio esponenziale di costi, un ricorso continuo ai legali del settore, e la certezza che, l’offerta formulata nel 2010, dovrà essere riconfermata ogni anno, perché non si ha avuto modo di operare.



Il sistema odierno è il manuale perfetto della corruzione, non il suo contrario. Ad affrontare il punto a cuore aperto e senza filtri d’ipocrisia è il Sottosegretario Armando Siri della Lega ai Trasporti: “Per curare la malattia della corruzione abbiamo scatenato degli anticorpi che non solo non riescono a curare la malattia, ma hanno distrutto l’organismo, quindi è stata una reazione eccessiva.”



E prosegue: “Siamo l’unica realtà che ha un ente ulteriore contro la Corruzione, sembra che diamo per scontato che siamo tutti corrotti e dobbiamo in qualche modo curarci. Io penso sia il contrario, siamo tutte persone in buona fede e corrette fino a prova contraria.” Concludendo: “C’è una via crucis di 78 stazioni prima di riuscire ad arrivare ad una gara d’appalto, prima di realizzare un’opera. Il nostro compito è semplificare. Questo codice degli appalti va cancellato, va riscritto.”