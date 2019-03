Carmelo Zuccaro: "Unione Europea applica male il regolamento di Dublino"

Il Procuratore capo di Catania, Carmelo Zuccaro, è intervenuto a Firenze, al master organizzato dall'associazione Eunomia, e parlando dell'attuale gestione dei flussi migratori ha "bacchettato" l'Unione Europea:"è l'Europa che deve intervenire, non può trincerarsi dietro un'applicazione veramente poco esatta, poco corretta del regolamento di Dublino". Il procuratore etneo ha poi aggiunto: "Non basta dire che l'Italia è un paese geograficamente più vicino ai flussi di arrivo perché esso debba affrontare, da solo, il gravissimo problema dell'accoglienza di persone che ovviamente fuggono in cerca di un destino migliore, e che comunque vanno aiutate. Ma vanno aiutate in maniera tale che tutti i paesi europei vengano a condividere questo tipo di sforzo".

Secondo il procuratore Carmelo Zuccaro: "la stessa applicazione del regolamento di Dublino, il cui articolo 13 prevede che la responsabilità di accoglienza sia in capo allo Stato le cui frontiere siano state varcate illegalmente, a mio avviso trova un'applicazione molto errata da parte dei paesi europei, perché quando questi migranti vengono soccorsi dalle navi qui non vi è più un varco illegale delle frontiere, sono stati portati qui perché era giusto che venissero soccorsi".