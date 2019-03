Il procuratore di Catania Zuccaro: "Per battere la mafia non basta la repressione giudiziaria"

"Per battere la mafia l'aspetto giudiziario della repressione non può che sposarsi e farsi rafforzare dalla sensibilità di tutti i soggetti sociali più importanti". Lo ha affermato il procuratore capo della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro, intervenendo a Firenze ad un master organizzato dall'associazione

Eunomia.

"In questo momento - ha aggiunto il procuratore Zuccaro- benché la mafia non abbia compiuto atti eclatanti, io ritengo che sia comunque estremamente forte perché può contare su fonti di reddito dal traffico di droga, dal gioco clandestino, a tanti tipi di traffici che sono meno puniti sotto il profilo sanzionatorio ma sono altrettanto proficui per la mafia, da essere comunque sufficientemente forte in un paese invece economicamente debole".





Secondo la qualificata esperienza del procuratore Carmelo Zuccaro: "Questa forza consente alla mafia di reclutare facilmente, non ha problemi di manovalanza e le consente anche di inquinare, di infiltrarsi nel tessuto economico. Allora o comprendiamo tutti che questo problema si supera soltanto respingendo la cultura mafiosa oppure la magistratura e le forze di polizia da sole non ce la faranno. Il che non è un alibi".